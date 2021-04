Trzy inwestycje z funduszy europejskich w gminie Mały Płock

Gmina Mały Płock zrealizuje trzy projekty dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. W ramach pierwszego wybuduje plac zabaw w miejscowości Korzeniste. Zostaną tam zamontowane zabawki, ławki, ułożona bezpieczna dla maluchów nawierzchnia oraz zasiana trawa. Inwestycja pochłonie 95 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje ponad 75 tys. zł.

- Ta niewielka miejscowość zyska teraz nowoczesną strefę wypoczynku dla dzieci. Zostanie ułożona odpowiednia nawierzchnia i zamontowane bezpieczne urządzenia do zabawy, co zapewni komfort użytkowania przez najmłodszym mieszkańców tej niewielkiej miejscowości - powiedział Marek Olbryś.

Drugi projekt polega na utworzeniu centrum aktywności lokalnej w niezagospodarowanym budynku gminnym, położonym w miejscowości Mały Płock, przy ul. Ks. Tadeusza Ciborowskiego 36. Koszt przebudowy wyniesie 310 tys. zł, z czego dotacja to prawie 160 tys. zł.

- Niezagospodarowany budynek będzie teraz wykorzystywany na użyteczne cele. Będzie to miejsce do integracji i aktywizacji tej wspólnot, do wspólnych akcji i ważnych dla małych społeczności wydarzeń – zaznacza Stanisław Derehajło.