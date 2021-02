Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy

- Bardzo nam zależy, jako samorządowi województwa podlaskiego, aby stale podnosić renomę szkół zawodowych. Będzie to możliwe właśnie dzięki takim projektom, w ramach których nawiązuje się ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami. Dostosowanie kompetencji uczniów szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców sprawi, że zwiększą się ich szanse na rynku pracy - podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Dotacje na takie działania otrzymało siedem podmiotów, będą one realizować we współpracy ze szkołami zawodowymi następujące projekty:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego będzie realizować projekt skierowany do 105 uczniów i 10 nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I St. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu im. R. Pileckiego. Szczególny nacisk zostanie położony na kierunki technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Efektem wsparcia będzie podniesienie umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Będzie to realizowane poprzez staże zawodowe, dodatkowe zajęcia, warsztaty, kursy specjalistyczne/zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych. Dotacja na ten cel to blisko 1,5 mln zł.

70 uczniów i 20 nauczycieli Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie zostanie objętych kompleksowym programem rozwoju, który przewiduje m. in. kursy i szkolenia dla uczniów, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, staże dla uczniów i nauczycieli i pomoc stypendialną. Program obejmie uczniów klas I-III technikum uczących się na kierunkach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik ekonomista, technik rolnik i technik handlowiec. Projekt został złożony przez Powiat Zambrowski, przyznane dofinansowanie to ponad 800 tys. zł

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zrealizuje z funduszy unijnych aż cztery projekty. Będą one obejmować organizacje staży dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego realizowane u pracodawców:

Pierwszy z nich obejmie 86 uczniów oraz 5 nauczycieli ze Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu Żak w Białymstoku, (z kierunków: technik administracji, technik BHP, technik usług kosmetycznych, florysta), Szkoły Policealnej Medycznej Żak w Białymstoku (z kierunków: technik masażysta) i Szkoły Policealnej Opieki Medycznej Żak w Białymstoku (z kierunków: opiekun medyczny). Dotacja na ten projekt to ponad 800 tys. zł.

Drugi projekt obejmie 60 uczniów oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku, z kierunków: technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny i asystentka stomatologiczna, Dotacja to ponad 400 tys. zł.

Trzeci realizowany projekt obejmie 60 uczniów oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku i Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS 1 w Białymstoku, z kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP, Florysta. Przyznana dotacja to ponad 400 tys. zł.

Ostatni, czwarty obejmie 43 uczniów oraz 3 instruktorki praktycznej nauki zawodu z Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku, z kierunków: technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik masażysta. I otrzyma dotację w wysokości ponad 400 tys. zł.

Kolejny projekt z listy, który uzyskał wsparcie to przedsięwzięcie Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Skierowany jest do 120 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. W ramach projektu uczniowie wyrównają braki z matematyki, j. angielskiego, niemieckiego, chemii, fizyki, biologii i informatyki. Nabędą umiejętności niezbędne na runku pracy poprzez kursy, szkolenia, staże zawodowe i wyjazdy edukacyjne. Szkolne warsztaty i pracownie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt co pozwoli stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Dotacja wynosi ponad 1,8 mln zł.

Dzięki projektowi Miasta Łomża 340 uczniów i 12 nauczycieli zdobędzie nowe umiejętności z następujących szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży i Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Zostaną wprowadzone różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, staży zawodowych i kursów zawodowych. W projekcie przewidziano również wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych uczniów. Projekt otrzyma dotację w wysokości ponad 2,3 mln zł.

PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo − Badawczy w Białymstoku otrzyma dotację na lepsze przygotowanie do potrzeb rynku pracy 60 uczniów i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Kierunki objęte działaniami w ramach projektu to technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechaniki, technik informatyk i technik logistyk. Uczniowie wezmą udział w stażach, targach branżowych i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i Gastro Strefa). Przyznana dotacja to ponad 400 tys. zł.

Ostatni projekt z listy dotyczy podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Złożył go Powiat hajnowski. Ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów i 9 nauczycieli. Poprzez staże, doradztwo zawodowo-edukacyjne, doposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, uczniowie uzyskają dodatkowe kompetencje i kwalifikacje. Kierunki objęte wsparciem to: technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Blisko 2 mln zł to przyznana na ten cel dotacja.

Całkowity koszt wszystkich projektów wynosi blisko 12 mln zł, a dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) pokryje ponad 11 mln zł.

Tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel