Solny mikroklimat w Sokołach

- Cieszę się, że za sprawą tej inwestycji centrum miejscowości Sokoły zyska nowe oblicze. Będzie to atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale i osób odwiedzających gminę – podkreśla Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu, który uzyskał prawie 300 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich (koszt inwestycji to 340 tys. zł), zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren przy ul. Kolejowej 3 w Sokołach. Powstanie tam altana z tężnią solankową oraz odpowiednia infrastruktura techniczna. Remont przejdzie też budynek gospodarczy, który będzie wykorzystywany na potrzeby tężni. Efektami prac mieszkańcy będą się cieszyć już pod koniec roku.

Tężnia solna nie wymaga wody, suchy aerozol wytwarzany jest z soli warzonej przez urządzenia medyczne. To innowacyjna metoda, która zyskała uznanie na świecie. Skuteczność inhalacji suchym aerozolem potwierdzona jest badaniami klinicznymi.

- Jest to metoda korzystniejsza dla zdrowia niż tradycyjne tężnie solankowe, działające na mokro. Suchy aerozol jest zalecany przez specjalistów. My się lubujemy w szukaniu takich rozwiązań, jakich inni nie mają, niepowtarzalnych, wyjątkowych - podkreśla Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły. - Podpisanie umowy to bardzo ważny dla mnie moment. Możemy teraz ruszyć z przetargiem i zacząć inwestycję - dodaje.