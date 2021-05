Sokólskie przedszkolaki w krainie zmysłów

W ramach projektu „W krainie zmysłów” gmina zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Dostosuje placówkę do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli wyrównać ich deficyty.

Zostaną zorganizowane m.in.: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły (zajęcia pn. „Poznaję świat zmysłami” oraz zajęcia „Wędrujące stopy").

Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, dostosowany do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Celem tego projektu jest wspieranie aktywności dzieci na wielu płaszczyznach. Jego realizacja pomoże również w wyrównaniu deficytów wynikających z niepełnosprawności maluchów. A przedszkole będzie dostosowane do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zaznacza Wiesława Burnos.

Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 65 tys. zł, a przyznana dotacja z funduszy europejskich pokryje 62 tys. zł.

Konkurs na takie działania zorganizowała Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Kamil Timoszuk