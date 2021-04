Seniorzy z Powiatu Sokólskiego pod lepszą opieką

- Otaczenie opieką osób starszych to działania, które są ważne dla całego zarządu województwa podlaskiego – stwierdza Wiesława Burnos. - Staroście sokólskiemu, Piotrowi Rećko serdecznie gratuluję przyznanego dofinansowania. Życzę, aby te pieniądze zostały jak najlepiej wykorzystane, szczególnie w dobie trwającej pandemii, gdy zmieniły się nasze priorytety i wartości. Ten projekt na pewno będzie służył ludziom starszym do integracji, stanie się dla nich powrotem do normalności - dodaje.

Pomoc będzie skierowana do osób, które z uwagi na wiek (60+), stan zdrowia, w tym niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. W sumie, w projekcie będą uczestniczyć 44 osoby, w tym opiekunowie pracujący w klubie.

- Chciałby podziękować seniorom, bo to ich motywacja jest dla nas głównym motorem do tego typu działań, do pozyskiwania tych środków. To, że są takie potrzeby, pokazuje dom seniora, który wyremontowaliśmy przy dawnej porodówce. Ten dom żyje - seniorzy mają pomysł na swój wolny czas i na rekreację - podkreśla Piotr Rećko, starosta sokólski. - Kolejne podziękowania składam lokalnej grupie działania na czele z panem prezesem Piotrem Bujwickim. Dzięki dobrej współpracy z wami mamy pieniądze dla naszych emerytów. Dziękuję też pani Alicji Rysiejko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. A szczególne podziękowano kieruje do pana Pawła Wnukowskiego, naszego radnego z powiatu sokólskiego, pani marszałek Wiesławy Burnos i pana marszałka Artura Kosickiego. Ci wszyscy ludzie tworzą naszą sokólszczyznę i dzięki nim rozwijamy nasz powiat.

Do zadań zaplanowanych w ramach otrzymanej dotacji przewidziano zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu seniora z siedzibą przy ulicy J. Lelewela w Sokółce, w tym zakup wyposażenia (sprzętu służącego do rehabilitacji, łóżka masującego, relaksujących foteli i bieżni). Ponadto w klubie zostanie zwiększona liczba dostępnych miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Seniorzy będą się integrować i rozwijać swoje pasje. Zapewni to szeroka i zróżnicowana oferta klubu.

Podczas podpisania umowy obecny był również Paweł Wnukowski, radny wojewódzki.

- Będzie realizowany wspaniały projekt dla osób starszych, które aktywnie będą mogły spędzać swój czas i dbać o zdrowie. Dzięki tym pieniądzom zostanie zakupione niezbędne wyposażenie. Bardzo dziękujemy pani marszałek, że dba o osoby starsze, widzi ich potrzeby, wspólnie z prezesem lokalnej grupy działania panem Piotrem Bujwickim - dodaje Paweł Wnukowski.

Projekt będzie realizowany przez rok – od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r., a udział w nim mogą wziąć seniorzy mieszkający w gminach: Sokółka, Szudziałowo, Kużnica, Krynki i Sidra.

Konkurs na tego typu działania został ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Projekt będzie realizować Powiat Sokólski we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, które reprezentowała podczas podpisania umowy Alicja Rysiejko, dyrektor tej instytucji.

Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 370 tys. zł, dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to prawie 330 tys. zł.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Marcin Nawrocki