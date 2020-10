Program Interreg V-A Litwa-Polska świętował Europejski Dzień Współpracy 2020

W zorganizowanej na pograniczu polsko-litewskim wycieczce trekkingowej uczestniczyło ok. 150 osób. Każda z nich przeszła około 25 tysięcy kroków, co łącznie stanowi dystans ok. 3 tys. kilometrów.

Zorganizowano wystawę fotograficzną wraz z kolekcją pocztówek, gdzie można było obejrzeć osiągnięcia zrealizowanych projektów. Kolejną inicjatywą był konkurs „Posadź roślinę swojego projektu”. Partnerzy projektów wykazali się ogromną kreatywnością, posadzono wiele pięknych roślin oraz opowiedziano ciekawe historie z nimi związane.

Więcej informacji o obchodach Europejskiego Dnia Współpracy 2020 znajduje się tutaj

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego

oprac. Aneta Kursa