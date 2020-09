Prawie 30 mln zł na łomżyńską miejską mobilność

- To wielki dzień dla mieszkańców Łomży. Na realizację tej inwestycji czekali wiele lat – mówił Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. - Dworzec to inwestycja trudna do zrealizowania, ale dziś możemy być z niej dumni. Powstał piękny i nowoczesny obiekt, który już staje się wizytówką naszego miasta.

Prezydent podkreślił, że uzyskanie zewnętrznego wsparcia przy tym projekcie pozwoli na realizację kolejnych. Za przychylność podziękował marszałkowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Olbrysiowi.

- To nic innego jak rozwój gospodarczy Łomży. To jest też ochrona środowiska, bo ten transport będzie niskoemisyjny, ale to też poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców miasta w zakresie korzystania z transportu publicznego – mówił o projekcie marszałek Kosicki. – Cieszę się, że za każdym razem, kiedy jestem w Łomży, to widzę, że miasto się zmienia, a jeszcze bardziej, że wiele tych inwestycji jest realizowanych przy współudziale samorządu województwa.

- Dworzec autobusowy i kolejowy to rozwój – przekonywał z kolei Marek Olbryś dziękując marszałkowi Kosickiemu za to, że „Łomża może na niego liczyć” i zapewniając, że miasto oraz subregion jest doceniany i obdarzany sympatią w zarządzie i sejmiku województwa.