Powrót do aktywności zawodowej dzięki funduszom europejskim

Pomoc będzie kierowana szczególnie do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności czy niskich kwalifikacji.

– Będzie to kompleksowa ścieżka wsparcia polegająca na udzieleniu doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł skończyć wybrany przez siebie kurs zawodowy, a także staż u pracodawcy –zaznaczyła Wiesława Burnos.

Przyznane wsparcie pozwoli na rozwinięcie swoich zawodowych możliwości mieszkańcom gmin wiejskich: Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki oraz Rutka Tartak. W projekcie weźmie udział kilkadziesiąt osób z tych gmin (obszar Suwalsko-Sejnieńskiej Lokalnej Grupy Działania).

Wezmą oni udział m.in. w warsztatach i stażach zawodowych, ale także w zajęciach o tematyce dot. umiejętności interpersonalnych, tj. komunikacji, asertywności, autoprezentacji czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Wartość inwestycji to 430 tys. zł, z czego przyznana dotacja pokryje prawie 370 tys. zł. Partnerem w realizacji projektu będzie Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, będzie on realizowany do końca 2022 roku.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Paulina Dulewicz