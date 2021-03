Ponad milion na inwestycje: w Bohonikach i w gminach Michałowo i Jasionówka

Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji i działań prospołecznych. Bardzo się cieszę, że dzięki temu w gminie Jasionówka powstanie centrum aktywizacji i integracji społecznej. W gminie Michałowo będzie możliwa rewitalizacja wsi Sokole, gdzie działa między innymi Centrum Produktu Lokalnego. No i oczywiście remont meczetu w Bohonikach - symbol wielokulturowości naszego regionu, wzajemnego szacunku i tolerancji mieszkańców. Na to wszystko przekażemy ponad milion złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego - podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Nowe miejsca integracji

Na potrzeby centrum aktywizacji i integracji społecznej w gminie Jasionówka zostanie przebudowany i odnowiony budynek po dawnej szkole podstawowej. Jest on w bardzo złym stanie technicznym, dlatego wymaga kompleksowego remontu. Powstanie tam m.in.: sala edukacyjna, sala organizacji pozarządowych oraz pracy twórczej. Inwestycja będzie gotowa w październiku 2022 roku. Jej koszt to 1,4 mln zł, z czego dotacja z funduszy europejskich pokryje ponad 730 tys. złotych.

Z kolei projekt gminy Michałowo zakłada powstanie na terenie sołectwa Sokole miejsca, które umożliwi organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz imprez mających wpływ na integrację i rekreację mieszkańców lokalnej społeczności. W ramach inwestycji zaplanowano: prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej, uporządkowanie zdegradowanego obszaru oraz montaż oświetlenia solarnego. Całość inwestycji pochłonie blisko 400 tys. zł. Kwota dofinansowania wynosi ponad 220 tys. zł.

Oba projekty zostały zgłoszone w konkursie, przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.

Generalny remont meczetu

Meczet w Bohonikach (gm. Sokółka) to jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim w województwie podlaskim. Ten ośrodek kultury tatarskiej, dzięki przyznanej dotacji w wysokości ponad 100 tys. zł przejdzie generalny remont. Prace będą prowadzone w pierwszej połowie 2021 roku. Ich całkowita wartość to ponad 120 tys. zł. Projekt został złożony przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową Bohoniki, a zrealizowane w jego ramach działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności Bohonik oraz do zachowania i upowszechniania cennego dziedzictwa kulturalnego polskich Tatarów. Projekt został złożony w ramach konkursu do Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Dotacje ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny) wynoszą w sumie ponad 1 mln zł. Całkowita wartość wszystkich projektów to blisko 1,4 mln zł.

Tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

Red.: Małgorzata Półtorak