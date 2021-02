Ponad 600 tys. zł z funduszy unijnych na podlaskie zabytki i międzypokoleniowe centrum

- Nasze województwo jest wyjątkowe. Jego bogata historia i wielokulturowość wyróżniają Podlaskie na tle innych regionów. Dlatego dbamy o miejsca ważne dla mieszkańców wyznających różne religie. Dotacje w wysokości 230 tys. zł pomogą w generalnym remoncie meczetu w Bohonnikach, a także zabytkowej cerkwi w Ostrowie Północnym – zapowiada marszałek Artur Kosicki.

100 000 zł na meczet w Bohonikach

Meczet w Bohonikach (gm. Sokółka) to jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim w województwie podlaskim. Ten ośrodek kultury tatarskiej, dzięki przyznanej dotacji w wysokości ponad 100 tys. zł przejdzie generalny remont. Prace będą prowadzone w pierwszej połowie 2021 roku. Ich całkowita wartość to ponad 120 tys. zł. Projekt został złożony przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową Bohoniki, a zrealizowane w jego ramach działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności Bohonik oraz do zachowania i upowszechniania cennego dziedzictwa kulturalnego polskich Tatarów.

Zabytkowa cerkiew w nowej odsłonie

Remont przejdzie też cerkiew w Ostrowie Północnym (gm. Szudziałowo). Tę inwestycję zrealizuje Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Dotacja z funduszy UE zostanie przeznaczona na prace remontowo-budowlane ścian zewnętrznych świątyni. W ramach całej inwestycji zaplanowano również szereg dodatkowych mniejszych prac, m.in.: remont podmurówki cerkwi, obróbki blacharskie, wymianę parapetów, rynien, remont schodów zewnętrznych oraz remont daszku nad wejściem. Prace będą prowadzone do końca 2021 r.. Przyznana dotacja wynosi 130 tys. zł, zaś całkowita wartość przedsięwzięcia – ponad 150 tys. złotych.

Międzypokoleniowe Centrum

Z kolei w Korycinach (gm. Grodzisk) powstanie Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej (MCIS). Zostanie ono utworzone w budynku po dawnej szkole. Wyłączony już z użytkowania obiekt zyska niedługo nowe oblicze, ponieważ inwestycja obejmie m.in. termomodernizację i wymianę oświetlenia, wybudowany zostanie też podjazd dla niepełnosprawnych. Centrum ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którym brakuje miejsca, w którym mogą w ciekawy sposób spędzać wolny czas. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 600 tys. zł. Dotacja z funduszy unijnych pokryje 400 tys. zł z tej kwoty. Remont budynku będzie prowadzony przez cały 2021 rok.

