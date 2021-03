Ponad 300 wniosków o dotacje na kapitał obrotowy ocenionych pozytywnie!

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego). Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19.

Wpłynęło bardzo dużo wniosków. Dlatego Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył w marcu br. budżet tego konkursu do 33 mln zł! Dzięki temu do oceny trafiło ponad 1100 wniosków, złożonych przez przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności oceniane były te, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. Spośród 400 wniosków 325 spełniło kryteria konkursu i zostało ocenionych pozytywnie. Wartość dofinansowania, o jakie wnioskują przedsiębiorcy z pozytywną oceną, to 8,8 mln zł.

- Wiemy, że czas pandemii mocno zachwiał kondycją podlaskiej gospodarki. Dlatego przyspieszamy tempa i dokładamy wszelkich starań, by dotacje jak najszybciej trafiły do przedsiębiorców na sfinansowanie bieżącej działalności. Dziś publikujemy pierwszą listę ocenionych wniosków, kolejną na pewno przedstawimy w kwietniu - zapowiada Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Nabór stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego i 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory ponad 10 tysięcy firm.

tekst: Barbara Likowska-Matys

fot. Paulina Dulewicz