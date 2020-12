Ponad 2,3 mln zł dotacji na projekty edukacyjne

- Jest to kolejne dofinansowanie z funduszy europejskich udzielone białostockim szkołom. To niezwykle ważne, aby rozszerzać ofertę edukacyjną szkół w naszym regionie. Dzięki temu, uczniowie i nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje, a co za tym idzie, poszerzać wachlarz umiejętności, niezbędnych w przyszłości – podkreślił marszałek Kosicki.

„Potęga umysłu – sukces do potęgi”

To nazwa pierwszego z projektów, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. Z dotacji ze środków UE w wysokości ponad 900 tys. skorzysta 154 uczniów placówki oraz trzy nauczycielki. Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji kadry oraz rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych u dzieci. Ma to być inwestycja w przyszłość dla uczniów, która w efekcie pomoże im odnosić sukcesy na dalszych etapach kształcenia oraz przygotuje ich do sprawdzianu ósmoklasisty.

Szkoła zyska też na wyposażeniu. Placówce przybędzie tzw. narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i pomocy dydaktycznych. Kupiony ma być także specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Z dotacji szkoła nabędzie również narzędzia do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany od lipca przyszłego roku do czerwca 2023 r.

Zajęcia artystyczne dla przyszłości

Wyrównanie dysproporcji w nauce, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku to główne cele drugiego projektu: „SP 26 kluczem do sukcesu”. Objętych ma nim być 200 uczniów placówki. Z przyznanej dotacji z funduszy europejskich skorzysta też 40 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, TIK i pracy metodą eksperymentu. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć, szkoleń i doposażenie pracowni w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne.

Planowane są zajęcia z przedmiotów ścisłych, ale także m.in. warsztaty fotograficzne, artystyczno-teatralne i sportowe. Uczniowie będą uczestniczyć w terapii logopedycznej, pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyce korekcyjnej. Zostaną też objęci doradztwem zawodowym. Autorzy projektu przewidzieli również rozwój tzw. umiejętności miękkich, m.in.: pracy zespołowej, kreatywności, inicjatywności. Projekt, który otrzymał ponad 1 mln zł dofinansowania będzie realizowany do czerwca 2022 r.

„Kreatorzy przyszłości – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38”

Niemal 400 tys. zł to dotacja, która pozwoli zrealizować projekt w Szkole Podstawowej nr 38. Skorzysta z niego 120 uczniów oraz 48 nauczycieli. Do końca przyszłego roku w ramach wsparcia z funduszy europejskich odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz wyjazdy edukacyjne. Powstaną koła zainteresowań, a dzieci zyskają pomoc stypendialną. Z kolei nauczyciele objęci zostaną szkoleniami podnoszącymi ich kwalifikacje. Zakupione będzie także wyposażenie pracowni.

To kolejne w ostatnim czasie dotacje przyznane przez Samorząd Województwa na realizację projektów edukacyjnych w białostockich placówkach. Pod koniec listopada marszałek Kosicki podpisał dwie umowy na dofinansowanie o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł.

tekst: Paulina Dulewicz, Małgorzata Sawicka

fot.: Małgorzata Sawicka

Poniżej wypowiedź marszałka dotycząca tematyki artykułu: