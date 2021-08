Ponad 17 mln zł na produkcję zielonej energii

Zamontowane instalacje nie emitują dwutlenku węgla, hałasu i w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Projekty będą kosztować samorządy prawie 25 mln zł, z czego przyznane dotacje pokryją ponad 17 mln zł.

- Według prognoz wdrożenie nowoczesnych instalacji może zwrócić się już w pierwszym roku ich działania – podkreślał Stanisław Derehajło. – Cieszę się, że ludzie w naszym województwie będą mogli korzystać z użytkowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. - Dla województwa to bardzo ważne projekty, dzięki którym z pewnością zyska nasze środowisko. Jak władze samorządowe województwa kładziemy bardzo duży nacisk na proekologiczne rozwiązania i tego kierunku konsekwentnie będziemy się trzymać. To także zwiększona efektywność energetyczna na obszarach gmin, a co za tym idzie znaczne oszczędności - mówił Marek Malinowski.

Gminie Tykocin – na jej terenie zostanie zamontowanych 56 mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne o mocy do 5 kW - 37 instalacji na obszarze wiejskim, 19 instalacji na obszarze miejskim). Dotacja wyniesie 1,3 mln zł, a wartość projektu to blisko 2 mln zł.

Gmina Michałowo - w projekcie założono wybudowanie 53 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz 16 kolektorów słonecznych do produkcji energii cieplnej. Dotacja wyniesie 1,3 mln zł, a wartość projektu to 2 mln zł.

Gmina Nowinka - w ramach projektu zaplanowano montaż 71 paneli fotowoltaicznych dla 71 budynków mieszkalnych. Dotacja wyniesie blisko 1,3 mln zł, a wartość projektu to prawie 2 mln zł.

Gmina Mały Płock – zakłada budowę 59 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych. Dotacja wyniesie ponad 1 mln zł, a wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

Gmina Nowe Piekuty – projekt zakłada montaż 52 instalacji fotowoltaicznych oraz 7 kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkalne mieszkańców. Dotacja wyniesie blisko 1,5 mln zł, a wartość projektu to prawie 2 mln zł.

Gmina Korycin – powstanie tu 60 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Dotacja wyniesie ponad 1 mln zł, a wartość projektu to ponad 1,6 mln zł.

Gmina Łomża - udzieli grantów na montaż 123 mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne - 26 szt., panele fotowoltaiczne - 97 szt.). Dotacja wyniesie blisko 1,4 mln zł, a wartość projektu to prawie 2 mln zł.

Gmina Gródek – przeprowadzi montaż 73 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 kolektorów słonecznych. Dotacja wyniesie blisko 1,4 mln zł, a wartość projektu to prawie 2 mln zł.

Gmina Suraż – zaplanowała budowę 55 instalacji kolektorów słonecznych oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych. Dotacja wyniesie blisko 1,6 mln zł, a wartość projektu to prawie 2 mln zł.

Gmina Czyżew – przewiduje montaż 56 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy. Dotacja wyniesie 1,5 mln zł, a wartość projektu to blisko 2 mln zł.

Gmina Bielsk Podlaski – projekt zakłada budowę 71 instalacji produkujących energię elektryczną na potrzeby mieszkańców. Dotacja wyniesie blisko 1,3 mln zł, a wartość projektu to blisko prawie 2 mln zł.

Gmina Zabłudów – przeprowadzi montaż 41 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy. Dotacja na ten cel wyniesie blisko 700 tys. zł, a wartość projektu to ponad 1 mln zł. Gmina zrealizuje również projekt dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego. 415 energochłonnych opraw oświetleniowych sodowych zostanie wymienionych na oprawy typu LED. Nowych punktów oświetleniowych tego typu powstanie 29. Drugi projekt gminy będzie kosztować 840 tys. zł, dotacja to 700 tys. zł.

Miasto Grajewo – na terenie miasta powstanie 81 mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne). Dotacja wyniesie 1,3 mln zł, a wartość projektu to blisko 2 mln zł.

Przyznane dotacje pochodzą z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Paulina Dulewicz