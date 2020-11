Ponad 100 uczniów z gminy Hajnówka weźmie udział w projekcie „Dobra edukacja”

- Dzięki temu projektowi ponad 100 uczniów ze szkoły podstawowej w Dubinach będzie mogło skorzystać z dodatkowych szkoleń, najlepsi dostaną stypendia, a potrzebujący wsparcie terapeutyczne - mówił Marek Malinowski - Naszym celem jest zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych metod kształcenia, do sprzętu, do narzędzi wspomagających nauczanie wszystkim podlaskim placówkom edukacyjnym. Jestem przekonany, że projekt „Dobra edukacja” przyniesie znakomite efekty dla nauczycieli podnosząc ich kompetencje zawodowe, a tym samym dla ich uczniów, którym wiedzę przekazują.