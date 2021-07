Ponad 1 mln zł na inwestycje Lokalnej Grupy Działania - Kanał Augustowski

Augustów utworzy centrum aktywności seniorów, na co wyda 1,2 mln zł, a dofinansowanie przekroczy 570 tys. zł. Rozbuduje w tym celu budynek, wykona również instalacje: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, centralnego ogrzewania oraz kanalizację sanitarną.

- Jako zarząd chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy skierowane do seniorów. Musimy zadbać, by nie czuli się osamotnieni i niepotrzebni. Seniorzy w klubach i centrach aktywności odkrywają nowe pasje, nawiązują znajomości, aktywnie spędzają swój wolny czas. To bardzo cenne przedsięwzięcia - mówiła Wiesława Burnos.