Pierwszy w powiecie sokólskim ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ośrodek utworzy Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Będzie funkcjonował cały rok, przez 5 dni w tygodniu, od godziny 7.00 do 15.00. Opiekę w nim znajdą osoby pełnoletnie z bardzo poważnymi zaburzeniami rozwojowymi i złożonymi dysfunkcjami organizmu, wymagające stałej opieki, niezdolne do samodzielnej egzystencji, które zakończyły edukację szkolną i nie zostały zakwalifikowane do innych placówek wsparcia lub zostały z nich relegowane.

- To bardzo potrzebny projekt, pierwszy w powiecie ośrodek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem powołania tej placówki jest aktywizacja i integracja społeczna takich osób, przeciwdziałanie ich marginalizacji. W ośrodku będą rozwijały umiejętności i kompetencje społeczne - podkreśla Wiesława Burnosi, Członek Zarządu Województwa. - W ramach tego projektu również rodzice i opiekunowie otrzymają pomoc, wsparcie psychologiczne, skorzystają ze szkoleń podnoszących kompetencje. Będą mogli zadbać o swoje zdrowie i własne potrzeby, wiedząc, że ich podopieczni otrzymują w tym czasie wsparcie terapeutyczne oraz właściwą opiekę - zaznacza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 422,7, z tego dotacja pokryje 400 tys. zł. Projekt wpłynął na nabór Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak