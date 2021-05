Osiem gmin usunie azbest z dachów

Azbest z dachów domów, budynków gospodarczych i innych zabudowań usuną gminy: Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Drohiczyn, Perlejewo oraz miasto Siemiatycze.

Wartość tych inwestycji to blisko 800 tys. zł, a dofinansowanie unijne pokryje blisko 670 tys. zł. Na zlecenie gmin wyspecjalizowane firmy, posiadające uprawnienia do wykonania takich prac, odbiorą azbest z posesji, po czym wywiozą go i unieszkodliwią.

- To bardzo ważne projekty, biorąc pod uwagę wysoką szkodliwość azbestu. Zależy nam, aby mieszkańcy jak najszybciej pozbyli się tego materiału. Chodzi tu o ich zdrowie, a także stan środowiska - ocenił marszałek Artur Kosicki.

Gminy te otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak