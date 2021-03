Odczarować innowacje

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wystartowało z nową kampanią informacyjną, dotyczącą innowacji. Przez cały marzec tematyka ta będzie obecna w telewizji, radio, prasie i na portalach internetowych, ogólnopolskich i branżowych. Wszystko po to, by rozwiać mity związane z innowacjami i zachęcić przedsiębiorców do sięgania po unijne wsparcie na ten cel.

Dlaczego warto zajrzeć na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl?

To strona główna całej kampanii, na której zebrano wszystkie niezbędne informacje. Znajdziesz na niej:

Listę aktualnych naborów wniosków – czyli konkretnych, obecnie dostępnych możliwości sfinansowania Twojej innowacji z Funduszy Europejskich.

Dokładne informacje na temat narzędzia STEP. To bezpłatna usługa doradcza, skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać u siebie innowacje. Co ważne, mogą z niej skorzystać zarówno ci, którzy mają już konkretny pomysł, jak i ci, którzy dopiero wiedzą, że chcieliby coś zmienić w swojej firmie.

Wskazówki i praktyczne porady, na co zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dotację.

Inspirację, czyli historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich i dzięki temu zmienili swoje firmy.

Nie musisz być Einsteinem

Innowacje to nie tylko supernowoczesne laboratoria czy wysokie technologie, choć tak zazwyczaj się kojarzą. Innowacją jest wszystko, co zmienia na lepsze Twoją firmę, produkt czy usługę. Może to być chociażby zmiana designu Twojego produktu czy usprawnienie procesu obsługi klienta. Tak, to również innowacja – bo jest nowością w Twojej organizacji. Mało tego, by tworzyć i wprowadzać u siebie innowacje, nie musisz nawet dysponować własnym działem badań!

Fundusze Europejskie w połączeniu ze środkami z budżetu państwa finansują bardzo różne projekty i przewidują wiele możliwości. Sprawdź, które są dostępne obecnie dla Twojej firmy.

Patrzymy w przyszłość

Może okazać się, że wśród aktualnych naborów nie znajdziesz takiego, który byłby skierowany do Ciebie. Unijny budżet planowany jest na 7 lat w tzw. perspektywach budżetowych. Obecna, na lata 2014-2020, powoli dobiega końca. Siłą rzeczy pula środków do rozdania, w tym na innowacje, się kurczy.

Cały czas trwają jednak intensywne prace nad uruchomieniem kolejnej perspektywy, 2021-2027. Właśnie w całej Polsce odbywają się konsultacje społeczne dokumentów. Temat wsparcia przedsiębiorców i innowacji na pewno będzie jednym z kluczowych. Wszystkie informacje na temat postępu uzgodnień znajdziesz na stronie funduszy.

Kampania MFiPR z założenia jest długofalowa, z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że przypada na czas między perspektywami. Po drugie – bo pomysł na innowację i jego dopracowanie wymaga czasu.

Piekarnia Piskorek, czyli tradycja i nowoczesność w jednym

Osią kampanii jest telewizyjny spot, którego bohaterami są Antoni Senior i Antoni Junior Piskorkowie. Obaj panowie są odpowiednio trzecim i czwartym pokoleniem piekarzy, prowadzących rodzinną piekarnię Piskorek. Działa ona w małopolskiej Nowej Wsi nieprzerwanie już od 1938 roku!

Państwo Piskorkowie cały czas pracują zresztą na oryginalnych, przedwojennych przepisach. Czy to na chlebowy zakwas, zawierający unikalną florę bakteryjną, czy na żur.

A gdzie tu miejsce na innowacje, w tradycyjnej, rodzinnej firmie? Państwo Piskorkowie skorzystali z dotacji z Programu Inteligentny Rozwój i polskiego budżetu. Dzięki temu stworzyli autorski sposób wytwarzania pieczywa na naturalnym, spontanicznym zakwasie i opracowali własną linię produkcyjną. Dzięki temu rozwinęli produkcję, a ich chleby mogą teraz trafiać na więcej stołów niż wcześniej.

Czy to innowacja? W spocie sam Albert Einstein twierdzi, że tak!

źródło: portal Funduszy Europejskich

oprac. Barbara Likowska-Matys

red.: Aneta Kursa