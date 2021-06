Nowe inwestycje w gminie Kuźnica i Sidra dzięki unijnemu wsparciu

Gmina Kuźnica i Sidra wykonają ledowe, energooszczędne oświetlenie. Kuźnica zaplanowała 40 nowych punktów świetlnych. Otrzyma na to 349 tys. zł dotacji, a wartość tego projektu wyniesie 416 tys. zł. Z kolei gmina Sidra zainstaluje 170 punktów w miejscowościach Sidra i Jałówka, za co zapłaci 343 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 285 tys. zł.

- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne umożliwi znaczne oszczędności energii elektrycznej, zaoszczędzone pieniądze będą mogły zostać wydane na inne wydatki gmin. To same korzyści, a najważniejsza korzyść to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zaznaczył Marek Malinowski.