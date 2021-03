Mniejsze rachunki za prąd dzięki instalacjom słonecznym

- Dziś podpisaliśmy kolejne umowy na projekty, które stanowią wkład w rewolucję energetyczną naszego regionu. Efektem takich działań będzie nie tylko wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji, ale również fakt, że właścicielami zdecentralizowanych źródeł energii będą mieszkańcy regionu – zaznacza wicemarszałek Marek Olbryś. - Kiedyś takie rozwiązania były traktowane mało poważnie. A dziś każdy z nas może wytwarzać energię na własne potrzeby i może czerpać z tego duże korzyści. Energia ze słońca nic nie kosztuje i możemy ją wykorzystać dzięki bardzo nowoczesnym urządzeniom, które mogą w dużej części zostać sfinansowane z funduszy europejskich. Te projekty również przyczyniają się do realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej, która dąży do likwidacji tradycyjnych źródeł energii – dodał wicemarszałek.

Na terenie gminy Zambrów planowane jest zainstalowanie 40 instalacji fotowoltaicznych i 38 instalacji kolektorów słonecznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 44 domach mieszkalnych. Moc instalacji fotowoltaicznej będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańców. Projekt będzie kosztować prawie 2 mln zł, a dofinansowanie to blisko 1,3 mln zł.

- Mamy zamiar zamontować kilkadziesiąt kolektorów i instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie mieszkańców takim wsparciem jest bardzo duże. Zostało złożonych około 200 deklaracji przystąpienia do tego projektu – powiedział Jarosław Kos, wójt Zambrowa. - Złożyliśmy do urzędu marszałkowskiego dwa wnioski. Pierwszy otrzymał dofinansowanie, a drugi znajduje się na liście rezerwowej i liczymy, że również wkrótce znajdą się środki na dofinansowanie kolejnych słonecznych instalacji. Działania te wpłyną na poprawę czystości powietrza oraz znacznie zwiększą oszczędności w portfelach mieszkańców naszej gminy. To dla nas duży sukces – dodaje Jarosław Kos, wójt Zambrowa.

Celem głównym projektu gminy Rajgród jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 63 mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 13 zestawów kolektorów słonecznych. Wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, z czego 70 procent będzie stanowić dotacja (blisko 1,4 mln zł).

Kolejny grantowy projekt zakłada budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do zaopatrzenia domów mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w energię elektryczną i cieplną (na potrzeby podgrzania wody użytkowej). Zostanie przeprowadzony montaż 75 instalacji, w tym 49 instalacji fotowoltaicznych oraz 26 instalacji hybrydowych. Całkowita wartość projektu to 2 mln zł; kwota dofinansowania wynosi 1,3 mln zł.

W projekcie miasta Łomża zaplanowano montaż 72 instalacji, w tym: 19 instalacji mieszanych (kolektory plus fotowoltaika) oraz 34 instalacji fotowoltaicznych do 5kW. Wartość projektu wynosi blisko 2 mln zł, z czego dotacja wynosi ponad 1,2 mln zł.

- Cieszymy się, że kolejny taki projekt będzie realizowany na terenie Łomży. Jest on adresowany bezpośrednio do mieszkańców naszego miasta – powiedział Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. - W sumie z ekologicznego pozyskiwania energii skorzysta ponad 70 gospodarstw domowych. Ten projekt jest dla nas bardzo ważny – wspiera on ekologiczne rozwiązania, a w dzisiejszych czasach działania związane z czystym powietrzem i ochroną klimatu są niezmiernie ważne. Cieszymy się, że możemy korzystać z takiego wsparcia – dodał.

Poprzez realizację tych projektów poprawi się jakość życia mieszkańców województwa oraz stan środowiska naturalnego, a co za tym idzie - zmniejszy się ryzyko zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza.

Wszystkie inwestycje będą kosztować ponad 7 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to ponad 5 mln zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red. Marcin Nawrocki

fot.: Paulina Dulewicz