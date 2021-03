Mniej osób bezrobotnych w gminach: Augustów i Płaska

- Ten projekt pozwoli osobom bezrobotnym, nabyć kompetencje dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki temu będą mieć zdecydowanie mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Uczestnicy będą realizować również swoje pasje artystyczne, niwelować stres i uczyć się wykorzystywać własne zasoby i potencjał – podkreśla Marek Olbryś.

Dotację otrzyma Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (SISG). Przeznaczy ją na trzy projekty, w których wsparcie otrzymają 72 osoby z gminy i miasta Augustów oraz gminy Płaska. Będą to uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Augustowie (CIS), jak też nowe osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, instruktora pracowni zawodowych oraz opiekuna – animatora zajęć CIS. Odbędą szkolenia i praktyki zawodowe, które po ukończeniu projektu zapewnią im znalezienie zatrudnienia na rynku pracy w firmach zewnętrznych lub utworzonych przez SISG miejscach pracy. Szkolenia i praktyki będą dopasowane do predyspozycji osób biorących udział w projekcie i do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

W ramach pracowni usługowej

Uczestnicy będą angażowani do zajęć w następujących kierunkach: handlowy, hotelarski, opiekuńczy i remontowo-budowlany.

W ramach pracowni gastronomicznej

Uczestnicy będą angażowani do praktyk, które będą odbywały się w zapleczu gastronomicznym, połączonym z małą kawiarenką, które powstanie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 – siedzibie Centrum Integracji Społecznej, a także w ramach cateringów wykonywanych na zewnątrz.

W ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni

Uczestnicy będą angażowani głównie do zleceń zewnętrznych przy usługach sprzątania i pielęgnacji zieleni – głównie na rzecz miasta.

Działania przewidziane w projektach będą realizowane do lutego 2022 roku.

W ramach podpisanych umów zostanie przyznana dotacja w wysokości 1,3 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita trzech realizowanych projektów to ponad 1,6 mln zł. Zostały one zgłoszone w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Kanał Augustowski.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Małgorzata Sawicka