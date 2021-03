Mieszkańcy gminy Nowogród pójdą na szkolenia i kursy zawodowe

Na projekt realizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej w gminie Nowogród przyznano ponad 120 tys. zł. Obejmie on kilkanaście osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poza szkoleniami, kursami i stażami uczestnicy projektu będą mogli też liczyć na wsparcie psychologiczne oraz na pomoc w postaci zasiłków i świadczeń. Realizowane kursy zakończą się nabyciem przez uczestników nowych kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.

- To szansa na pozytywne zmiany w życiu osób, które chciałyby cos zmienić w swojej aktywności zawodowej. Pomoc ma charakter bardzo indywidualny, jest dopasowana do potrzeb uczestników projektu. Tak przygotowani będą mogli łatwiej odnaleźć się w życiu społecznym i co najważniejsze, pewniej poruszać się na rynku pracy – powiedział marszałek Artur Kosicki.