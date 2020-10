Łomża. Energia ze słońca i życzliwości

- Sprawy odnawialnych źródeł energii, poszanowania środowiska są w centrum uwagi zarządu województwa i sejmiku, a projekt, z którego skorzystała parafia Krzyża Świętego w Łomży, był pierwszym adresowanym do instytucji, głównie samorządów, ale także takich, jak parafie. W gruncie rzeczy oznacza to pokaźne oszczędności i zmniejszanie "śladu węglowego" po prostu dla mieszkańców Łomży, a nie tylko dla jednej parafii - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Już po mszy proboszcz Andrzej Godlewski zaprosił kilkuosobowe grono uczestników przedsięwzięcia na spotkanie w Centrum Katolickim. To obiekt, w którym znajdują się mieszkania księży, ale przede wszystkim jest to autentyczne źródło wielu inicjatyw społecznych z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, a nawet sportu. Odbywają się tam m. in. konkursy krasomówcze im. Hanki Bielickiej i kameralne koncerty, wystawy i akcje krwiodawstwa, feryjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Korzystają z nich nie tylko parafianie, ale mieszkańcy całego miasta i regionu łomżyńskiego.

- Oszczędności związane z wydatkami na energię cieszą, ale równie mocno cieszy wytworzenie "energii dobrych serc". Z pasją i radością wszyscy podeszli do tworzenia projektu, z potem ogromną życzliwością i pomocą spotkaliśmy się w urzędzie marszałkowskim, realizacja przebiegła fachowo i sprawnie. Jestem bardzo za to wszystko wdzięczny. Bardzo się cieszę mogąc promować to, co jest dobre - mówił ksiądz Andrzej Godlewski, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Łomży, który wręczył m. in. Markowi Olbrysiowi i Juliuszowi Jakimowiczowi specjalne podziękowania.

Wartość przedsięwzięcia pod hasłem "Produkcja ekologicznej energii w parafii Krzyża Świętego w Łomży" wyniosła ponad 152 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) - przeszło 114 tys. zł. Decyzję w tej sprawie zarząd województwa podjął na początku 2019 r. Szacuje się, że oszczędności w wydatkach na energię (bardziej precyzyjnych danych po niespełna dwóch miesiącach jeszcze nie ma) mogą sięgać 12-15 tys. zł rocznie.

- Zawsze powtarzam, zwłaszcza Ziemi Łomżyńskiej, że cały czas są ciekawe projekty z wielu różnych dziedzin, z których warto korzystać. W urzędzie marszałkowskim czekamy z fachową pomocą i życzliwością. Proszę śledzić na portalu Wrota Podlasia informacje o kolejnych konkursach i dobrze aplikować o fundusze - podsumował wicemarszałek Marek Olbryś.



tekst i fot.: Maciej Gryguc