Konwent Marszałków. Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to dokument określający, w jaki sposób Polska będzie dysponować funduszami unijnymi.

- To kluczowa umowa z punktu widzenia rozwoju naszych województw – podkreślił marszałek Artur Kosicki zapowiadając wystąpienia prelegentów.

Marszałkowie w obliczu negocjacji

Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że projekt Umowy Partnerstwa zachowuje w większości obowiązujący w bieżącej perspektywie układ programów: krajowych oraz 16 regionalnych. Z pułapu krajowego będzie rozdysponowanych 60 proc. puli przyznanej Polsce. Marszałkowie województw będą zarządzać pozostałą częścią funduszy.

Część regionów zostanie objętych także Programem Polska Wschodnia. Planuje się dla niego większą alokację ze względu na poszerzenie zasięgu geograficznego jego oddziaływania oraz dodatkowe środki wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Wiceminister przypomniała, że 75 proc. z ponad 28 mld euro, które przeznaczono na programy regionalne, podzielono w oparciu o algorytm. Pozostała część będzie rozdysponowana w oparciu o kontrakty regionalne negocjowane przez marszałków. Jak podkreśliła, stworzenie tej rezerwy wynika z pojawiających się w kończącej się perspektywie finansowej głosów, że statystyka nie odzwierciedla w pełni wyzwań i problemów poszczególnych województw.

- To podejście pozwoli na maksymalizację efektów inwestycji finansowych z funduszy europejskich. Pokazuje też, że rozwój regionów to nasza wspólna sprawa - na poziomie samorządów, ale i na poziomie rządowym – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister dodała, że przy podziale środków z rezerwy, będą brane pod uwagę takie kwestie jak dysproporcje rozwojowe, czy jakość planowanych przedsięwzięć. Negocjacje planowane są na marzec i kwiecień bieżącego roku.

Na drodze do zgody ponadregionalnej

Podział funduszy europejskich na regiony pozwoli opracować ostateczny kształt Umowy Partnerstwa, także w oparciu o uwagi zgłoszone po konsultacjach społecznych zakończonych w miniony poniedziałek.

Do tej samej kwestii odniósł się Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Z nadzieją czekamy na etap negocjacji kontraktów regionalnych (…), choć nie jest on jeszcze do końca zdefiniowany i może być w jakiejś części uznaniowy, mam nadzieję, że tak nie będzie – zaznaczył.

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dziękując za objaśnienie algorytmu, według którego dzielono koperty regionalne, podkreślił, że „ta dyskusja co perspektywę się toczy, każdy walczy o swoje, każdy używa różnych argumentów”.

- Mam nadzieję, że kwestie związane z wyrównywaniem pewnych szans rozwojowych i tych instrumentów, które powinny być tam kierowane, będą w ramach tych negocjacji rozdzielane w sposób obiektywny i transparentny, oparty na danych. Jeżeli tak będzie, ja głęboko wierzę, że na końcu da się, w ramach solidarności i zgody ponadregionalnej, wypracować kompromis – dodał.