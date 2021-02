Kończy się remont kościoła w Tykocinie

- Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej to wyjątkowy zabytek ma mapie naszego województwa, przypominający o potędze swoich fundatorów i ówczesnej ważnej roli Tykocina – mówi marszałek Artur Kosicki. – Pieniądze z RPO pozwoliły świątyni zyskać nowy blask, by chronić to cenne dziedzictwo, ale też skuteczniej przyciągać w nasze strony turystów z kraju i zza granicy.