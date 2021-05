Kolejnych 200 wniosków o dotacje na kapitał obrotowy ocenionych pozytywnie!

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19.

Blisko 28 mln zł na kapitał

W pierwszej kolejności oceniane były te, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. W marcu poznaliśmy pierwszą listę wniosków, które spełniły kryteria konkursowe. Znalazło się na niej 325 firm z dofinansowaniem na 8,8 mln zł.

W czwartek (29.04) została opublikowana druga lista na stronie konkursu, a na niej 400 wniosków, których dofinansowanie sięgnęło 12,2 mln zł.

W piątek (14.05) poznaliśmy trzecią listę, a na niej kolejnych 200 firm z dotacjami na 6,8 mln zł.

- Tak jak obiecywałem, w maju publikujemy trzecią listę ocenionych wniosków. Podczas najbliższego posiedzenia zarządu województwa zatwierdzimy ją i liczę, że jak najszybciej podpiszemy umowy z przedsiębiorcami. Dzięki temu poprawi się kondycja gospodarcza podlaskich przedsiębiorstw - podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Dotacje dla firm w ramach tego konkursu wyniosą blisko 28 mln zł! Skorzysta z nich 925 przedsiębiorstw.

Pakiet coraz większy

Nabór stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory (łącznie z trzecia listą przyznanych dotacji), w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali blisko 218 mln zł: 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego (I edycja), 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy i 20 mln zł na kapitał obrotowy (II edycja). W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory około 11 tysięcy firm.





Barbara Likowska-Matys

red.: Izabela Smaczna-Jórczykowska