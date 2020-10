Kolejne podlaskie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie na badania i rozwój

- Podpisaliśmy dwie umowy, dzięki którym kolejne podlaskie firmy będą mogły rozwijać swoje zaplecze badawczo-rozwojowe. Pozwoli im to na stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Łącznie do firm trafi ponad 7 milionów złotych z funduszy unijnych – podkreślił marszałek Kosicki. - Obecny Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał przedsiębiorcom już prawie 65 milionów złotych dotacji zarówno na infrastrukturę badawczo-rozwojową, jak też prowadzenie prac badawczych.

Masterpress zainwestuje w infrastrukturę badawczo-rozwojową

Firma Masterpress planuje realizację projektu, którego koszt całkowity wyniesie niemal 11,2 mln zł, a dofinansowanie ponad 4,5 mln zł. W ramach tych funduszy ma być stworzona strefa do badań przemysłowych i laboratoryjnych. Będzie w niej działać maszyna pozwalająca na tzw. druk R2R (roll to roll), analogicznie do funkcjonujących w firmie maszyn produkcyjnych. Odpowiednie jej przystosowanie pozwoli na testy nie wymagające dużych nakładów.

Dzięki pozostałym inwestycjom w wyposażenie wszelkie niezbędne badania wykonywane będą we własnym zakresie. Obecnie część z nich jest zlecana zewnętrznym wykonawcom. Nowe wyposażenie, według deklaracji firmy, ma się także przyczynić do opracowania innowacji procesowej i produktowej. Efektem ma być wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zdolności produkcyjnych zakładu.

Planowana jest realizacja badań w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy), nad drukowaną elektroniką oraz etykietami shrink sleeve.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na listopad przyszłego roku.

Niezbędny dział B+R

Przedsiębiorstwo Budrad działa na rynku w branży maszynowej zajmując się obróbką ze skrawaniem na obrabiarkach CNC. Firma produkuje detale zgodnie z zamówieniem, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej, według zalecanej technologii. Zdobyte doświadczenie i zapotrzebowanie rynku na usługi firmy stało się podstawą dalszych planów rozwojowych.

Niezbędne stało się stworzenie działu B+R, wyposażenie go, zatrudnienie personelu oraz realizacja zadań badawczych, także w oparciu o współpracę z jednostkami naukowymi. Plan jest ambitny, bo przewiduje wypracowanie trzech nowych usług dla firmy oraz zgłoszenie wzoru użytkowego.

Umożliwi to realizacja projektu dofinansowanego kwotą niespełna 2,5 mln zł z funduszy UE. W całości będzie on kosztował niemal 4,4 mln zł, a zrealizowany ma być do końca przyszłego roku

Oprac. Małgorzata Sawicka