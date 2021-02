Kolejne 2 miliony dla firm na kapitał obrotowy!

Zarząd przyznał dofinansowanie 59-ciu przedsiębiorcom, którzy otrzymają ponad 2 mln zł. To firmy z różnych branż: zakłady budowlane, biura projektowe, przychodnie stomatologiczne, salony kosmetyczne, fryzjerskie i wiele innych. To już ostatnia lista projektów, które spełniły warunki konkursu i zostały zakwalifikowane do unijnego wsparcia.

Pomóc przetrwać ten trudny czas

Dofinansowanie wszystkich projektów, pozytywnie ocenionych przez komisję konkursową, było możliwie dzięki oszczędnościom w programie i decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, który zwiększył o ponad pół miliona złotych pulę konkursu. Wyniosła ona ostatecznie 36,55 mln zł.

- Dotacja pozwoli naszym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas, utrzymać płynność finansową. Liczymy, że uda się uratować jak najwięcej miejsc pracy. Mogę zadeklarować, że nadal będziemy pomagać podlaskim firmom w tym niełatwym czasie. Niedługo, zgodnie z moją obietnicą, znów zaproponujemy wsparcie na kapitał obrotowy dla naszych przedsiębiorców – zapowiada Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skorzystało ponad 1000 firm!

Konkurs został przeprowadzony w czerwcu 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) i był skierowany do przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Dotację mogli przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności firmy.

Nabór cieszył się ogromną popularnością. Pozytywną ocenę przeszło 1053 firm. Ich wnioski były sukcesywnie oceniane i na bieżąco były i są podpisywane umowy. Do tej pory ponad 900 przedsiębiorców dopełniło formalności i mogą już korzystać z unijnej dotacji.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak