Jak przechować energię?

- Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stało się już bardzo powszechne. Bardziej problematyczne jest jej przechowywanie. Szukanie nowych technologii w tym zakresie to wyzwanie, a wspieranie takich innowacyjnych i prośrodowiskowych inwestycji to dla nas priorytet – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Cieszy mnie fakt, że podlascy przedsiębiorcy korzystają z takich usług, które stworzą lepsze warunki do rozwoju ich przedsiębiorstwa – dodał.