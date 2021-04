Granty na instalacje OZE dla mieszkańców gmin: Czyżew, Grodzisk, Orla i Zambrów

- Projekty, na które dziś podpisujemy umowy, przyniosą ogromne oszczędności w kosztach eksploatacji budynków mieszkalnych. Ale to nie wszystkie korzyści. Chyba najważniejszą z nich jest zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu. Właśnie na takie projekty, jako samorząd województwa, stawiamy: przynoszące więcej pieniędzy w budżetach domowych mieszkańców i wpływających bardzo pozytywnie na stan środowiska naturalnego – podkreślił Stanisław Derehajło.

Projekt, który dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy Czyżew, pochłonie 2 mln złotych, z czego 1,3 mln złotych będzie pochodzić z funduszy europejskich. Obejmie on montaż 56 instalacji fotowoltaicznych (20 sztuk powyżej 5 kW i 36 poniżej 5 kW). Dzięki instalacjom nastąpi wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcja emisji CO2.

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się również na dachach domów mieszkańców gminy Grodzisk. Wartość projektu to prawie 2 mln złotych, z czego przyznana dotacja to prawie 1,4 mln złotych. Zaplanowano montaż 66 takich instalacji. Każdy z mieszkańców gminy Grodzisk, biorący udział w projekcie, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i skorzysta z możliwości obniżenia kosztów utrzymania swojego gospodarstwa domowego.

W gminie Zambrów zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 57 domach mieszkalnych. Instalacje będą tak dobrane, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej, pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym. Ponadto w ramach projektu w 24 lokalizacjach zaplanowano montaż dwóch instalacji hybrydowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wartość projektu to prawie 2 mln złotych, z czego przyznana dotacja to ponad 1,2 mln złotych.

- Chcemy, aby mieszkańcy podlaskich gmin sami produkowali energię na swoje potrzeby. Cieszę się, że takich samowystarczalnych gospodarstw przybywa i gminy chętnie takie projekty realizują – dodał Marek Malinowski.

Z kolei na potrzeby mieszkańców gminy Orla zostaną zamontowane 59 instalacje fotowoltaiczne (14 sztuk powyżej 5 kW i 45 poniżej 5 kW) oraz 12 sztuk instalacji kolektorów słonecznych.Przyznana dotacja na ten cel to 1,5 mln zł, a cały koszt projektu to prawie 2 mln zł.

- Korzyści z tych projektów będą czerpać nie tylko gospodarstwa, które przystąpią do tego typu projektów, ale także pozostali mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać z lepszej jakości powietrza, dzięki redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń - zaznaczył Marek Olbryś.

Koszt wszystkich projektów to blisko 8 milionów złotych, z czego przyznane dofinansowanie wynosi prawie 5,4 miliona złotych. Dotacje pochodzą z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Małgorzata Sawicka