Gmina Sztabin i gmina Suchowola z dotacjami na instalacje OZE

- Dbałość o jakość powietrza to priorytet, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Dziś przyznane dotacje to nie tylko nowoczesne urządzenia, dzięki którym będzie można oszczędzić. Dzięki takim rozwiązaniom mniej zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przedostanie się do atmosfery. Będzie to miało duży wpływ na zdrowie mieszkańców województwa – powiedziała Wiesława Burnos. - Oby takich inwestycji było jak najwięcej – podkreśliła.

Projekt gminy Suchowola obejmuje wykonanie 32 instalacji solarnych i 37 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy. Przyznana dotacja to 1,3 mln zł.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to główny cel projektu gminy Sztabin. Będzie to możliwe poprzez montaż 68 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Przyznana dotacja to blisko 1,4 mln zł.

- Projekt, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na odnawialne źródła energii, w znacznym stopniu obniży ilość dwutlenku węgla w naszej atmosferze. Biorąc pod uwagę, że gmina Sztabin leży częściowo w Biebrzańskim Parku Narodowy i jest objęta obszarem chronionym Natura 2000 myślę, że montaż tych instalacji wpłynie na ochronę naszej cennej przyrody, naszego klimatu i na poprawienie jakości powietrza. Jestem bardzo wdzięczny za przyznanie takiego wsparcia – powiedział Jarosław Karp, Wójt gminy Sztabin.

Te dwie inwestycje będą kosztować prawie 4 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to prawie 2,7 mln zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach tego konkursu dotacje z funduszy UE dostanie prawie 50 podlaskich gmin. Otrzymają one dofinansowanie w wysokości 57 mln zł. Dzięki tej pomocy w województwie podlaskim powstanie ponad 600 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 – wyniesie ponad 9 tys. ton.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Paulina Dulewicz