Gmina Sokółka przyjazna środowisku

- Cieszą mnie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska województwa. Cały czas rośnie liczba użytkowników odnawialnych źródeł energii, gdyż zwiększa się świadomość ekologiczna ludzi. Wobec czego mam nadzieję, że mieszkańcy gminy ochoczo przystąpią do ubiegania się o granty na te urządzenia. Tym bardziej, że przyznane dotacje to inwestycja w oszczędności! Znacznie obniżą koszty eksploatacji ich prywatnych domów - podkreśliła Wiesława Burnos. - To ważne projekty, które są priorytetem naszego działania, dziękujemy bardzo za współpracę – dodaje.