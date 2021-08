Gmina Dobrzyniewo Duże z dotacjami na tereny inwestycyjne i budowę hali sportowej

Koszt uzbrojenia 5 ha terenów inwestycyjnych to blisko 2,4 mln zł. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej.

- Chciałbym, żeby w moim imieniu głos zabrał radny Sebastian Łukaszewicz, przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - osoba, która bardzo prężnie zabiegała o to, żeby te dofinasowania się pojawiły. Bardzo sobie cenię pracę radnego, zarówno w komisji, jak i sejmiku. To on zgłasza te potrzeby i zabiega o ich wsparcie – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

O szansach rozwojowych stających przed gminą dzięki temu przedsięwzięciu, mówił także Sebastian Łukaszewicz.

- Cieszę się że możemy wspólnie działać, aby gmina Dobrzyniewo Duże prężnie się rozwijała – mówił radny. – Dobrze wiemy, że tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców są niezbędne, zapewniają rozwój małych, lokalnych społeczności.

Radny Łukaszewicz podkreślił też dogodne położenie terenów. Przyszłe tereny inwestycyjne będą leżeć na obrzeżach Białegostoku, w pobliżu drogi gminnej – ul. Łyskowskiej, która prowadzi do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Takie położenie umożliwi sprawne przemieszczanie się pojazdów dostawczych. Ponadto przyszła droga ekspresowa S19 Via Carpatia, która w obecnym wariancie swojego przebiegu przecina ulicę Leśną, w przyszłości może stworzyć nowe możliwości dojazdu do powstałego terenu inwestycyjnego.

Jak podkreślał Wojciech Cybulski, wójt gminy Dobrzyniewo Duże, przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i stan finansów samorządu.

– Mam na myśli nowych przedsiębiorców, a także podatki, które wpłyną do budżetu gminy – mówił wójt.

Podczas spotkania marszałek przekazał też symboliczny czek z dotacją 600 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach.

– Życzymy by nowopowstała sala dobrze służyła dzieciom, ich rodzicom i okolicznym mieszkańcom – powiedział Radny Łukaszewicz.

Sebastian Łukaszewicz pytany o możliwość powstania drogi serwisowej do powstających terenów inwestycyjnych, odpowiedział, że jest bardzo duża szansa na realizację takiej inwestycji.

- Staramy się, aby taka droga biegnąca wzdłuż terenów inwestycyjnych powstała – posumował spotkanie radny Sebastian Łukaszewicz.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Paulina Dulewicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski