Fundusze europejskie na inwestycje w Boćkach, Surażu, Dziadkowicach i Czyżewie

- Dziś podpisaliśmy umowy na modernizację świetlicy w gminie Suraż, gminnego ośrodka kultury w gminie Dziadkowice, boiska w gminie Czyżew i paneli fotowoltaicznych w Boćkach. Te inwestycje przekładają się na rozwój społeczności lokalnych. – podkreśla Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Dają nam nadzieję, że damy radę przetrwać pandemię, a po pandemii będziemy mogli się spotykać i rozwijać aktywność lokalną - dodaje.

Gmina Boćki zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na dostawie i montażu 62 mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych. Otrzyma dotację na ten cel w wysokości blisko 1,3 mln zł.

- To wielki zaszczyt gościć dzisiaj marszałka, który ten urząd wybudował, i który był inspiracją dla mnie, aby zaryzykować i zostać wójtem. Wielki zaszczyt odczuwam też dlatego, że są dzisiaj z nami przedstawiciele gmin oraz skarbniczki - przywitała zebranych Dorota Kędra-Ptaszyńska, wójt Bociek.

Gmina Suraż zmodernizuje i zaadaptuje budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdujący się we wsi Zimnochy-Świechy i utworzy tam Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w gminie Suraż. Przyznana dotacja to blisko 300 tys. zł.

Z kolei w gminie Dziadkowice, w miejscowości Kąty powstanie Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej. Istniejący budynek będzie zmodernizowany, wykonana zostanie też termomodernizacja oraz remont dachu. Ponadto zostanie kupione wyposażenie, niezbędne do działalności Centrum. Przyznana dotacja to 400 tys. zł.

Natomiast Gmina Czyżew otrzymała dotacje na budowę obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem. Projekt zakłada budowę boiska do piłki nożnej, bieżni wokół boisk, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal oraz wykonanie elementów towarzyszących (kosze, bramki, siatki, maszty). Zostaną wykonane też nowe chodniki, schody oraz odpowiednie oświetlenie. Dotacja wynosi blisko 1,2 mln zł.

- Powstanie piękny kompleksowy obiekt sportowy, który będzie służył mieszkańcom z tej i okolicznych miejscowości. To bardzo ważne zadanie, bardzo potrzebne naszej społeczności, dlatego cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie. Dzięki niemu będziemy mogli zrealizować tę inwestycję - zaznacza Anna Bogucka, burmistrz Czyżewa.

Wszystkie inwestycje będą kosztować ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to ponad 3 mln zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel i Barbara Likowska-Matys

fot.: Marcin Nawrocki