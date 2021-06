Dzięki funduszom europejskim w gminie Perlejewo usuną toksyczny azbest

Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach.

Dzięki przyznanej dotacji gmina Perlejewo usunie azbest z dachów domów, budynków gospodarczych i innych zabudowań.

Wartość tej inwestycji to blisko 120 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 100 tys. zł. Wyspecjalizowane firmy odbiorą azbest z posesji, po czym wywiozą go i unieszkodliwią.

- Z gospodarstw domowych mieszkańców gminy zostanie usunięte i unieszkodliwione ponad 240 ton azbestu. Jest to możliwe dzięki wsparciu z funduszy europejskich, które pozwoli na jak najszybsze pozbycie się tego niebezpiecznego materiału – zaznaczył Marek Malinowski.

Gmina na to przedsięwzięcie otrzymała dotację z funduszy europejskich, w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Małgorzata Sawicka