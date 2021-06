Dzięki dotacji w gminie Janów powstanie centrum kulturalno-rekreacyjne

Gmina Janów otrzyma ponad 400 tys. zł na przeprowadzenie prac remontowych i odtworzeniowych. Po to, aby przywrócić stary budynek do stanu, który pozwoli na jego użytkowanie. Będzie on wykorzystywany na potrzeby miejscowej społeczności. Ze strony władz regionu umowę w tej sprawie podpisała w poniedziałek (28.06) Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.