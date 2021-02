Dwie podlaskie firmy będą się wyróżniać nowymi produktami

- Cieszymy się, że możemy wesprzeć kolejne podlaskie firmy w realizacji projektów, dzięki którym powstaną nowe innowacyjne produkty czy też rozwiązania. Nasze firmy potrzebują nowoczesnego zaplecza badawczego dlatego, że to droga ku rozwojowi – mówi Marek Malinowski, członek zarządu województwa. - Nowoczesna infrastruktura, która zostanie utworzona w ramach wspartych projektów, przełoży się na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Właśnie takie firmy budują wizerunek naszego województwa jako regionu, gdzie przedsiębiorcy mogą się rozwijać i są w tym mocno wspierani ze strony samorządu - dodaje.

Przeprowadzenie prac dotyczących badań nad dwoma produktami oraz dokonanie zgłoszeń patentowych to zamierzenia firmy IWET Marta Lubak. Przedsiębiorstwo projektuje, produkuje i wprowadza do sprzedaży produkty z przeznaczeniem dla zwierząt m.in. implanty i instrumentaria dla weterynarii. Dzięki przyznanej dotacji w wysokości ponad 870 tys. zł zostanie utworzona prototypownia nowych wyrobów. Będzie ona wyposażona w nowoczesny sprzęt m.in.: drukarkę 3D, wycinarkę wodną CNC, frezarkę CNC, komputery do obsługi oprogramowania CAD i CAM oraz stanowiska do prototypowania w technologii 3D. Dzięki tak przygotowanej pracowni możliwe będzie doskonalenie pomysłów nad nowymi innowacyjnymi produktami. Cała inwestycja będzie kosztować 1,5 mln zł.

Nowa prototypownia powstanie również w firmie Hydrofast, która działa w branży przemysłu leśnego i budowlanego. Budynek zostanie wyposażony w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia badań, testów czy symulacji nowych rozwiązań. Dotacja na ten cel to ponad 1 mln zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 1,9 mln zł. Infrastruktura pozwoli na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji oraz wydajnych technologii wykonywania, specjalistycznych układów jezdnych do transportu, załadunku i rozładunku wielkogabarytowych, ciężkich elementów.

Firmy brały udział w konkursie na projekty badawcze w ramach Poddziałania 1.2.1. Dotacje pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz