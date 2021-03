Dotacje na zieloną energię dla mieszkańców kolejnych podlaskich gmin

- Kolejne prawie 250 instalacji OZE znajdzie się na dachach domów mieszkańców czterech gmin. Da to mieszkańcom wiele korzyści. Mogę powiedzieć, że będziemy dążyć jako zarząd województwa do zaspokojenia potrzeb jak największej liczby mieszkańców regionu jeśli chodzi o takie instalacje. Z pomocą przyjdą nam ogromne środki, jakie otrzymaliśmy do rozdysponowania w przyszłej perspektywie unijnej, które będziemy mogli, mam nadzieję, przeznaczyć na kontynuację tego typu wsparcia dla mieszkańców województwa - zapowiedział Marek Olbryś.