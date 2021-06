Dotacje na zajęcia dla dzieci i aktywizację bezrobotnych

Gmina Sztabin zrealizuje projekt pn.: „Orzełki edukacji”, skierowany do 55 dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień i talentów u dzieci, a także uatrakcyjnienie oferty przedszkola.

W ramach tego projektu dla przedszkolaków zostaną zorganizowane zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, plastyczne z wykorzystaniem robotów Ozobot (np. budowanie makiet z trasami), z robotyki, kodowania, programowania.

Projekt zostanie zrealizowany od września 2021 roku do końca lipca 2022 roku. Jego koszt wyniesie blisko 90 tys. zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekroczy 83 tys. zł. Został zgłoszony na nabór w ramach Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański.

- W tym wieku dzieci bardzo szybko się uczą, rozwijają, chłoną świat. A najlepiej uczą się poprzez zabawę, dlatego trzeba zadbać, aby zajęcia dla nich były ciekawe i różnorodne. Maluchy nie tolerują bowiem nudy - zauważył marszałek Artur Kosicki.

Gmina Drohiczyn również uatrakcyjni zajęcia dla dzieci, tyle że starszych, w wieku 7-14 lat. Zorganizuje dla nich dodatkowe lekcje w świetlicy, m.in. z robotyki i obsługi komputera. Dzieci, które skorzystają z oferty, będą pochodzić z rodzin zagrożonych wykluczeniem, czyli przeżywających trudności wychowawcze i materialne. Zostaną więc objęte również pomocą psychologa i terapeuty.

Projekt zakończy się w czerwcu 2023 roku. Jego realizacja wyniesie 204 tys. zł, a dofinansowanie pokryje ponad 190 tys. zł. Pochodzi z LGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Kolejny projekt został wyłoniony w ramach LGD Szlak Tatarski. Zrealizuje go firma COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”. Jest skierowany do osób w trudnej sytuacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w gminach Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo i Sidra. Skorzystają one z porad pośredników zawodowych, wezmą udział w szkoleniach i stażach. Celem tego projektu jest wzrost aktywności zawodowej na terenie tej LGD.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 141 tys. zł, a dotacja - 117 tys. zł.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak