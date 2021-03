Dotacje na inwestycje w powiecie sokólskim

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła przeprowadzi remont zabytkowego ogrodzenia wraz z bramą główną przy cerkwi parafialnej w Samogródzie, kolonii wsi Suchynicze (w gminie Szudziałowo). Będzie polegał na renowacji i oczyszczeniu ogrodzenia z nadmiaru zaprawy cementowej oraz uzupełnieniu ubytków w kamieniach. Zostaną również zlikwidowane spękania i uszkodzenia, będą też wykonane zabezpieczenia ogrodzenia. Brama, wykonana z cegły, też wymaga pilnej naprawy oraz wymiany tynków. W ramach inwestycji zaplanowano również zamontowanie nowego krzyża na bramie. Wartość tej inwestycji wynosi 234 tys. zł, a dofinansowanie pokryje 183,5 zł.

Natomiast gmina Krynki uporządkuje i zagospodaruje teren przy Alei Szkolnej w Krynkach i stworzy tam miejsce do rekreacji. Zostaną zamontowane szachy i warcaby na świeżym powietrzu, ławki, wiata. Zostaną zbudowane drogi wewnętrzne i chodniki, parking oraz nowe ogrodzenie. Inwestycja ma kosztować blisko 300 tys. zł, a dotacja wyniesie 251,6 tys. zł.

Z kolei gmina Sokółka zmodernizuje boisko oraz plac przyszkolny w miejscowości Stara Kamionka. Wymieni nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną, zmodernizuje skocznię do skoku w dal, zamontuje ławki. Wartość inwestycji sięga 117 tys. zł, a dotacja to 90 tys. zł.

- Inwestycje te są bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Pozwalają na aktywizację i integrację społeczną,. Natomiast w przypadku remontu cerkwi możemy zadbać o zabytek i jednocześnie zapewnić wiernym odpowiednie warunki do uczestnictwa w nabożeństwach - mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Wsparcie unijne umożliwia realizację tych projektów, ponieważ ich koszt często przekracza możliwości finansowe wnioskodawców.

Wszystkie te projekty zostały zgłoszone na nabory w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak