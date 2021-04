Dotacje na inwestycje i lokalne inicjatywy w Sokółce, Turośni Kościelnej i powiecie siemiatyckim

Projekty wpisują się w cele lokalnych strategii rozwoju, wypracowane przez działające w województwie lokalne grupy działania. Są wypracowane oddolnie przez mieszkańców. Dlatego ich realizacja jest tak istotna.

Centrum aktywności

Dzięki przyznanej dotacji powiat sokólski przeprowadzi modernizację budynku przy ul. Lelewela 1c w Sokółce i utworzy tam centrum aktywności lokalnej. W ramach inwestycji kupi wyposażenie, m.in.: meble biurowe, sprzęt komputerowy i wyposażenie kuchni. Zagospodaruje również teren wokół: zasieje zieleń, zbuduje wiatę, ogrodzenie. W centrum będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, doradztwo zawodowe czy warsztaty integracyjne dla osób starszych. Koszt inwestycji wynosi 225 tys. zł, a dotacja pokryje 191 tys. zł.

Dodatkowe zajęcia w przedszkolu

Gmina Sokółka zrealizuje dwa projekty. Kupi wyposażenie do pomieszczeń w kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce, która w całości zostanie przeznaczona na cele społeczne. Będzie służyła jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. Tu też będą prowadzone zajęcia służące aktywizacji społecznej. Projekt wart jest 152 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie blisko 130 tys. zł.

W ramach drugiego projektu gmina zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Dostosuje placówkę do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli wyrównać ich deficyty.

- Zostaną zorganizowane m.in.: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne, rozwijające kompetencje kluczowe oraz sprzęt, dostosowany do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wylicza Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Koszt tego przedsięwzięcia to 65 tys. zł, a przyznana dotacja pokryje 62 tys. zł.

Projekty te wpłynęły na nabory przeprowadzone w ramach Lokalnej Grupy Działania (LGD) Szlak Tatarski.

Remont zabytkowego dworku

Natomiast gmina Turośń Kościelna, działająca w ramach LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, wyremontuje zabytkowy Dworek Myśliwski i przeprowadzi w nim niezbędne prace konserwatorskie.

- Gmina utworzy w tym odrestaurowanym obiekcie ekspozycję, odnoszącą się bezpośrednio do historii samego dworku, jego pierwszych właścicieli, a także myślistwa i łowiectwa. Tak ciekawy zabytek na pewno zainteresuje mieszkańców i turystów, odwiedzających nasz region - zaznacza Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Inwestycja będzie kosztować 968 tys. zł, a dotacja wyniesie 524 tys. zł -

Warsztaty w powiecie siemiatyckim

Z kolei Podlaskie Stowarzyszenie Gmin wraz z Lokalną Organizacją Turystyczna „Lot nad Bugiem" zrealizuje dwa projekty, warte 211 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje 200 tys. zł. Będą realizowały zadania z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie wydarzeń i warsztatów o charakterze międzypokoleniowym (np.: warsztatów z dietetyki, kuchni tradycyjnej, projektowania ozdób i przedmiotów użytkowych, obsługi portali społecznościowych) i zachęcanie mieszkańców do udziału w nich.

Działania te będą prowadzone dla mieszkańców gmin powiatu siemiatyckiego. Oba projekty zostały wybrane w konkursie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Dofinansowanie tych sześciu projektów przekroczy 1,1 mln zł i pochodzi z funduszy europejskich.

tekst.: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak