Dotacja na remont Biblioteki Gminnej w Szumowie

Gmina wyremontuje bibliotekę publiczną. Projekt pochodzi ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

W ramach inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Jej koszt wyniesie ponad 1 mln zł, a dotacja pokryje 354 tys. zł.

- Rozbudowa biblioteki w Szumowie to kluczowa inwestycja dla mieszkańców gminy. Dlatego, że jest to bardzo piękny zabytkowy budynek, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Dzięki temu, że obiekt znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji, mieszkańcy będą mieli możliwość przeczytania prasy, wypożyczenia książek, co wpłynie na rozwój czytelnictwa na obszarze gminy. A na tym nam najbardziej zależy – podkreśliła Hanna Szabłowska, z-ca wójta i sekretarz gminy Szumowo.