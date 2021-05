Dotacja na pierwszy rezonans w powiecie siemiatyckim!

W ramach projektu zostaną przebudowane i rozbudowane pomieszczenia na potrzeby utworzenia oddziału ortopedycznego i skompletowane wyposażenie medyczne.

Inwestycja zakłada także kupno rezonansu magnetycznego i adaptację pomieszczeń szpitalnych na potrzeby pierwszej w powiecie siemiatyckim pracowni rezonansu magnetycznego.

- Jest to czołowa inwestycja dla szpitala w Siemiatyczach, ponieważ obejmuje w swym zakresie zakup rezonansu magnetycznego. Będziemy mogli świadczyć usługi dla całego województwa i nie tylko. Projekt obejmie rozbudowę i przebudowę pomieszczeń pod oddział ortopedyczny i zakup sprzętu do funkcjonowania tego oddziału. To bardzo duża pomoc ze strony urzędu marszałkowskiego – zaznaczył Andrzej Szewczuk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. - Bardzo liczyliśmy właśnie na taki program, który pozwoli takie przedsięwzięcie sfinansować – dodał.