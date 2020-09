Blisko milion zł na projekty lokalnych grup działania

Znacznie widniej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, będzie w gminie Rutka i w gminie Kołaki Kościelne. To dzięki nowemu oświetleniu. Gmina Rutka zmodernizuje wyeksploatowane 50 lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED. Ponadto zostaną zamontowane dodatkowe, nowe punkty oświetleniowe. Na ten projekt gmina Rutka otrzyma ponad 150 tys. zł. Z kolei prawie 200 tys. zł. otrzyma gmina Kołaki Kościelne – powstanie tu 17 stanowisk słupowych oświetlenia LED hybrydowo-solarno-wiatrowych. Montowane słupy oświetleniowe będą zero emisyjne, a wyprodukowana energia elektryczna będzie gromadzona w akumulatorach lub wykorzystywana na bieżąco. Te dwa projekty, dzięki którym powstanie nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne zostały zgłoszone do lokalnej grupy działania Brama na Podlasie.

Powiat Sokólski zrealizuje projekt, który obejmie swoim zasięgiem aż 10 gmin. To modernizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej. W projekcie zaplonowano również zakup wyposażenia w postaci narzędzi i systemów komputerowych służących pełnej diagnostyce m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, oceniających zmiany zachodzące w toku interwencji. Efektem tego projektu będzie bardziej profesjonalna pomoc potrzebującym mieszkańcom. Szczególnie rodzinom zagrożonym ubóstwem, osobom niepełnosprawnym, dzieciom mającym trudności w szkole ale także osobom borykającym się z brakiem tolerancji i dyskryminacji. Projekt został wsparty kwotą prawie 130 tys. zł., nabór wniosków prowadziła lokalna grupa działania Fundusz Biebrzański.

Przedszkole marzeń będzie posiadać Gmina Miejska Hajnówka. 40 przedszkolaków z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce rozwinie swoje zdolności dzięki atrakcyjnym zajęciom i nowo doposażonym salom. Przedszkole zostanie dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – do sal przedszkolnych zostaną zakupione innowacyjne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wyrównujące szanse edukacyjne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne metodą Snoenzolen i logopedyczne). Projekt został złożony do lokalnej grupy działania Puszcza Białowieska, uzyska wsparcie niemal 300 tys. zł.

Szkoła nowych szans i możliwości – to projekt Fundacji Akademia Nauki w Białymstoku, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. 105 uczniów tejże placówki zostanie objętych specjalnym programem edukacyjnym. Cel tego programu to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański. Uczniowie skorzystają z zajęć pobudzających kreatywność, innowacyjność, wezmą też udział w szkoleniach z efektywnej nauki, która wspiera postawy przedsiębiorczości. Zaplanowano również podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 17 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole. Partnerem w tym projekcie będzie gmina Dąbrowa Białostocka, a wsparcie na ten projekt to blisko 215 tys. zł.

Ogólna wartość wszystkich wspartych projektów to ponad 1,1 mln zł. Dotacja na te przedsięwzięcia pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel - Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

fot.: archwium