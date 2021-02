Blisko 5,5 mln zł z Funduszy Europejskich na projekty edukacyjne

Każdy z projektów ma kilka podobnych komponentów. Doposażenie pracowni przedmiotowych (w tym w sprzęt komputerowy), podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie z kolei będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz rozwijających uzdolnienia i kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz języków obcych. Dla najbardziej zdolnych planowane są także stypendia.

- W okresie pandemii to niesamowicie ważne, by wspierać działalność szkół – mówił w trakcie podpisywania umów wicemarszałek Marek Olbryś. - Nie tylko w zakresie ich doposażenia, ale również inwestycji w młodzież, by mogła podnosić swoje umiejętności i wiedzę. Ważne, by uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy szkół mogli spełniać wszystkie wymagania także związane z nauką zdalną – podkreślał.