Blisko 300 tys. zł z funduszy europejskich na odnowę Trzciannego

Gmina wykona na niezagospodarowanym dotąd terenie plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz miejsce do rekreacji dla wszystkich mieszkańców. Plac będzie oświetlony energooszczędnymi lampami, przyjaznymi dla środowiska.

- Dzięki dziś podpisanej umowie, mieszkańcom gminy Trzcianne zostanie zapewniony dostęp do atrakcyjnej infrastruktury służącej do spędzania wolnego czasu. Poprawi się bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a otwarta strefa aktywności dla młodzieży i dorosłych stanie się miejscem gdzie mieszkańcy będą dbać o swoją kondycję – powiedziała Wiesława Burnos.

Inwestycja powstanie do końca 2022 roku. Jej wartość to 342 tys. zł, a dotacja pokryje 288 tys. zł. Projekt został wybrany w ramach konkursu do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Kamil Timoszuk