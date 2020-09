Blisko 30 mln zł na ekologiczne autobusy w Łomży

Jak podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, władzom województwa szczególnie zależy na ekologicznym transporcie, ponieważ region znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski.

- Zarząd województwa dokłada wszelkich starań, by również mieszkańcy mniejszych miast mogli korzystać z nowoczesnego i przyjaznego środowisku transportu – powiedział marszałek.

30 mln zł pozwoli zakupić aż 11 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym oraz dwa autobusy elektryczne. Ponadto w mieście zostanie zbudowany tzw. system roweru publicznego z 15 stacjami wypożyczeń rowerów wraz z pełnym wyposażeniem oraz rowerami tradycyjnymi (100 szt.) i elektrycznymi (30 szt.). Zostaną zbudowane odpowiednie zatoki i zajazdy oraz infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wiaty, wysepki). Powstanie centrum przesiadkowo–komunikacyjne i długa, wygodna ścieżka rowerowa – 440 mb.

- Dzisiaj zarząd województwa zadecydował o sfinansowaniu kolejnej ważnej inwestycji dla miasta Łomża. Prawie 30 milionów złotych zostanie przeznaczonych na zakup 11 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym oraz dwóch autobusów elektrycznych. Ponadto, dzięki tym funduszom w mieście powstanie sieć 15 stacji wypożyczeń rowerów (zarówno tradycyjnych, jak i elektrycznych), oraz elementy infrastruktury wspierające komunikację rowerową. Projekt ten będzie finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Cieszę się, że mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z nowych, ekologicznych rozwiązań – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Zakupione pojazdy będą miały nieoceniony wpływ na środowisko. Nowe autobusy to dużo mniej spalin. Powietrze będzie też czystsze dzięki pasażerom, którzy pozostawiając swoje auta w domach i korzystając z nowoczesnego transportu wpłyną na jego poprawę. Tak duży, zintegrowany projekt przyczyni się do nowego bardziej ekologicznego wizerunku miasta Łomża, dołączy ono do miast stawiających na ekologiczny transport miejski.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP