Blisko 10 mln zł na inwestycje w innowacje

- Wprowadzanie nowych produktów na rynek jest jedną z najważniejszych kwestii w rozwoju firm, a rozwój podlaskich przedsiębiorstw jest kluczowy dla rozwoju gospodarczego regionu – mówił Artur Kosicki podczas spotkania z dziennikarzami – Są to też jedne z ostatnich umów w ramach obecnego rozdania funduszy europejskich na tego typu przedsięwzięcia. Przed nami nowa perspektywa unijna i jej nowe założenia – dodał.



Marszałek poinformował również, że w ramach konkursów unijnych wspierających inwestycje w innowacyjność, od początku pracy obecnego zarządu do podlaskich przedsiębiorców trafiło ponad 175 mln zł.









Jednym z beneficjentów projektu jest producent bielizny damskiej – Kinga Sp. z o. o.

Firma otrzymała 742 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej (UE) na uruchomienie produkcji innowacyjnych strojów kąpielowych i bielizny funkcjonalnej własnego pomysłu - w ubiegłym roku przedsiębiorstwo w wyniku prac badawczo-rozwojowych stworzyło 16 projektów i 16 prototypów innowacyjnych strojów kąpielowych i biustonoszy funkcjonalnych. Dwa najlepsze z tych projektów zgłoszono do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

W imieniu firmy umowę podpisała Kinga Beata Lesisz, prezes zarządu Kinga Sp. z o.o.

Dzięki dofinansowaniu spółka zakupi m.in. najnowocześniejsze maszyny i urządzenia produkcyjne, a także specjalistyczne oprogramowanie do sterowania i zarządzania produkcją. Zwiększy to konkurencyjność przedsiębiorstwa, a tym samym wzrost eksportu.

Ponad 7,1 mln zł dotacji z UE otrzymała firma "Domel" Sp. z o. o

Projekt realizowany przez Domel polega na utworzeniu nowoczesnego zakładu produkcji ślusarki aluminiowej.

- Jest to inwestycja od podstaw. Zostanie wybudowany nowoczesny zakład o powierzchni produkcyjnej około 2,5 tys. m. kw.. Zastosowane będą nowoczesne maszyny, które zaoszczędzą pracy ludziom, ale jednocześnie do obsługi tych maszyn będziemy potrzebowali wykwalifikowanej załogi – poinformował prezes firmy Kazimierz Marian Kicun.

Inwestycja umożliwi udoskonalenie wytwarzanych produktów, a także wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnych wyrobów - energooszczędnych produktów stolarki aluminiowej (system okienno-drzwiowy) MaxView, cechujących się zwiększoną sztywnością oraz zwiększoną widoczną powierzchnią przeszklenia w stosunku do stosowanych dotychczas rozwiązań, zapewniającą lepsze doświetlenie wnętrza światłem naturalnym przy niezmienionej wielkości otworu, poprawą estetyki budynków oraz zachowaniem lepszej akustyki, szczelności i termiki.

Produkt skierowany będzie głównie na rynki zagraniczne Europy Zachodniej oraz USA.

W ramach projektu zostaną także zakupione nowoczesne maszyny, urządzenia produkcyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie. Założeniem projektu jest także wdrożenie Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz zasad marketingu ekologicznego.

Blisko 1,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na rozszerzenie działalności otrzyma Budrad Sp. z o. o

W ramach projektu przedsiębiorstwo zamierza poszerzyć dotychczasową działalność i wprowadzić na rynek nowy produkt przeznaczony do procesów automatyzacji w zakładach produkcyjnych. Firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem, obróbce metali, a po wdrożeniu projektu poszerzy obszar swojej działalności także o produkcję rozwiązań do automatyzacji przemysłu.

- Chcemy wprowadzić na rynek nowy produkt - podstawę pozycjonującą pracę robota. To na pewno przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa i do zwiększenia zatrudnienia – mówił Daniel Zimnicki prezes zarządu firmy.