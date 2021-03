Będzie bardziej ekologicznie i oszczędniej

- Zmniejszanie zanieczyszczeń w powietrzu to niestety problem, który dotyczy również naszego województwa. Na szczęście, mieszkańców nie trzeba przekonywać do inwestycji, które przyczyniają się do czystszego powietrza, sami zabiegają o dotacje unijne na taki cel. Za przyznane pieniądze na budynkach zostanie zamontowanych prawie 250 szt. nowoczesnych instalacji OZE. W sumie w całym województwie powstanie ponad 600 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. To nie koniec takiego wsparcia. Przed nami nowe możliwości działań prośrodowiskowych, jakie otwiera Regionalny Program Operacyjny na lata 2021–2027 – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Takie inwestycje są niezbędne dla naszego zdrowia i dla zdrowia naszych dzieci – podkreślił marszałek.