Aktywni seniorzy w Siemiatyczach

W ramach projektu pod opieką Klubu Aktywnego Seniora znajdzie się 15 nowych podopiecznych, a oferta placówki zostanie znacznie rozszerzona. Będą prowadzone zajęcia zielarskie, kulinarne, informatyczne, taneczne, plastyczne, z zakresu kosmetologii, muzyczne. Podopieczni skorzystają również z usług psychologa.

Seniorzy mogą również liczyć na pomoc zdrowotną, na przykład w zakresie terapii ruchowej. Będą też korzystać z wyjazdów kulturalnych i rekreacyjnych, m.in.: do Opery i Filharmonii Podlaskiej, do Białowieskiego Parku Narodowego czy do kina.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 394,5 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pokryje prawie 375 tys. zł. Projekt został złożony na konkurs w ramach Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot. Piotr Babulewicz